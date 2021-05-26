Команда американского аэрокосмического агентства NASA обнаружила, что на Марсе присутствуют органические или углеродсодержащие соли, которые могут быть последствием признаков древней жизни на Красной планеты.

Эти соли — химические остатки органических соединений. Соли на Марсе могли образоваться в результате геологических процессов или быть остатками древней микробной жизни.

Марсоход Curiosity собирает марсианский грунт и камни, которые могут содержать крошечные кусочки органических соединений, а затем другие инструменты определяют их химическую структуру.

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Цель команды NASA — исследовать молекулы, оставшиеся на Красной планете, и больше узнать о поверхности, окружающей среде и потенциальной биологии на Марсе.

Вода на Марсе

Ровер Curiosity нашел доказательства того, что на поверхности Марса есть вода. На склонах горы Шарп обнаружили самые большие отложения глины.

Одна из главных задач марсохода Curiosity — провести анализ компонентов почвы Красной планеты. Команда NASA обнаружила глинистые минералы, что подтверждает теорию о том, что ранее на Марсе была вода.

Источник: NASA