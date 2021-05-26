Компания Илона Маска SpaceX 26 мая запустит еще одну партию из 60 интернет-спутников Starlink.

Это уже четвертый запуск ракеты-носителя Falcon 9 с миниспутниками на борту за месяц и 29 партия интернет-спутников с начала реализации проекта Starlink.

Читайте SpaceX впервые в истории запустила астронавтов на уже использованной ракете

Запуск планируется осуществить в 14.59 по времени восточного побережья США или в 21:59 по Киеву.

Стартует ракета, как и обычно с побережья Флориды, а все желающие смогут наблюдать за этим в прямой трансляции.

Сейчас орбитальная группировка Starlink содержит уже 1 675 спутников, а в дальнейшем это количество должно увеличиться до 12 тыс., а затем и до 30 тыс.

Спутник по Dogecoin

В следующем году SpaceX запустит на Луну космический аппарат, полностью оплаченный криптовалютой Dogecoin.

Спутник принадлежит канадской компании Geometric Energy Corporation, которая пока не разглашает сумму контракта.

Маск отреагировал на событие в своем Twitter и назвал это первым мемом в космосе.

Источник: Spaceflight Now

Фото: Spaceflight Now