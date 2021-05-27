Уже более 1,7 спутников: SpaceX вывела на орбиту новую группу Starlink

Космическая компания-разработчик SpaceX отправила ракетой-носителем Falcon 9 на околоземную орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников.

В общем это уже 29-я партия мини-спутников с мая 2019 году в рамках проекта Starlink.

Сейчас орбитальная группировка SpaceX состоит из 1 735 космических аппаратов. Предыдущие запуски спутников были 4, 9 и 16 мая.

Четвертый запуск осуществили 26 мая в 21.59 по киевскому времени с 40-го стартового комплекса на космодроме, расположенном на мысе Канаверал (штат Флорида).

Примерно уже через 1 час 4 минуты после старта ракеты спутники вывели на орбиту.

В то же время первый многократный ступень ракеты-носителя SpaceX, который использовался для запуска второй раз, через 8 минут 34 секунды после отправки совершил управляемую вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу Just Read the Instructions. Она расположена в Атлантике примерно в 600 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов этого типа (а в дальнейшем — с 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли доступом к интернету в любой точке планеты.

Накануне космическая компания сообщила, что в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием территорию Северной Америки, а к концу 2021 года — будет охвачена почти вся планета.

Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $ 10 млрд.

В начале мая SpaceX запустила на орбиту Falcon 9 с 60 спутниками компании Starlink.

Старт был также с космодрома на мысе Канаверал. Он состоялся в 12.34 по времени восточного побережья США, а точнее в 19.34 по киевскому времени.

Источник: SpaceX

Фото: SpaceX