Вертолет NASA Ingenuity совершил шестой полет на Марсе с некоторыми проблемами

Вертолет NASA Ingenuity Mars Helicopter совершил шестой полет на Красной планете. Однако во время полета произошли небольшие сбои.

Так, американский беспилотник должен был подняться на высоту 10 м, после чего пролететь еще 150 м на юго-запад со скоростью 4 м/с.

Далее вертолет NASA должен был переместиться на 15 м на юг, снимая местность, а потом пролететь еще на 50 м на северо-восток и осуществить посадку.

По данным NASA, первые 150 м Ingenuity преодолел без проблем.

Однако затем вертолет начал раскачиваться и периодично то терять, то набирать скорость до конца полета.

Кроме того, перед посадкой бортовые датчики зафиксировали погрешность запланированных показателей более чем на 20 градусов.

Как выяснили в компании, примерно на 54-й секунде полета в программе бортового компьютера Ingenuity произошел сбой.

В результате чего таймер фотокамеры начал показывать неправильное время, что и повлияло на систему навигации вертолета.

Но все же шестой полет вертолета на Марсе в NASA считают успешным.

В начале мая Ingenuity Mars Helicopter совершил успешный пятый полет на Красной планете. Это был первый полет на новое место посадки на Марсе.

Полет зафиксировала одна из навигационных камер на борту марсохода Perseverance американского аэрокосмического агентства NASA.