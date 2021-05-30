Маск показал фото космического корабля Starship SN16, который готовят к запуску

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск показал фотографию нового космического корабля Starship SN16, который может быть запущен в ближайшее время.

В начале мая прототип корабля Starship SN15 успешно завершил испытательный полет. Он совершил посадку в Бока-Чика, штат Техас.

Именно после этого Маск заявил, что SN15 может быть повторно запущен “в ближайшее время”.

Ship 16 & Booster 2, Starbase Highbay pic.twitter.com/IUuidOw9ym — Elon Musk (@elonmusk) May 28, 2021

Наземные испытания четырех ранних прототипов Starship закончились авариями.

В США провели очередные испытания корабля Starship компании SpaceX. Они прошли успешно, кораблю удалось приземлиться. Трансляцию испытаний проводила компания SpaceX.

Источник: SpaceX