Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Космос
Абрамова Юлія |

Маск показал фото космического корабля Starship SN16, который готовят к запуску

Илон Маск

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск показал фотографию нового космического корабля Starship SN16, который может быть запущен в ближайшее время.

В начале мая прототип корабля Starship SN15 успешно завершил испытательный полет. Он совершил посадку в Бока-Чика, штат Техас.

Именно после этого Маск заявил, что SN15 может быть повторно запущен “в ближайшее время”.

Наземные испытания четырех ранних прототипов Starship закончились авариями.

Читайте
Уже более 1,7 спутников: SpaceX вывела на орбиту новую группу Starlink

В США провели очередные испытания корабля Starship компании SpaceX. Они прошли успешно, кораблю удалось приземлиться. Трансляцию испытаний проводила компания SpaceX.

Источник: SpaceX

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка