Китайский космический грузовой корабль Тяньчжоу-2 в воскресенье в 5:01 по местному времени (00:01 по Киеву) совершил успешную стыковку с базовым модулем создаваемой космической станции Тяньхэ.

Базовый модуль будущей китайской орбитальной станции был запущен в апреле текущего года, всего для завершения ее строительства потребуется 11 запусков и чуть больше года.

Планируется, что на орбиту выведут два лабораторных модуля, которые будут пристыкованы к базовому, запущенные четыре грузовых и четыре пилотируемых корабля. В июне пилотируемый Шэньчжоу-12 должен доставить на Тяньхэ трех космонавтов для сборки и подключения доставленного оборудования.

Общий вес станции после завершения ее строительства составит около 100 тонн. Она будет в несколько раз меньше Международной космической станции.

Китайская станция будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа.

Миссия Тяньчжоу-1 заключается в создании важной технологической основы для построения постоянной пилотируемой космической станции до 2022 года.

Источник: Национальное космическое управление КНР

Фото: habr