Кусок космического мусора во время столкновения повредил часть Международной космической станции, а именно мобильную обслуживающую систему Canadarm2.

Система сейчас находится в рабочем состоянии, однако объект пробил тепловую изоляцию и повредил нижнюю часть устройства.

Последнее время ученые все чаще сталкиваются с проблемой космического мусора. Специалисты отслеживают в космосе более 23 тыс. объектов, чтобы помочь спутникам и Международной космической станции избежать столкновения.

Однако диаметр этого космического мусора примерно около 40 см. Объект такого или меньшего размера труднее или иногда невозможно в настоящее время отследить в космосе.

Космический мусор даже такого размера, движущийся с большой скоростью, может нанести значительный ущерб аппарату, в частности пробить металлические пластины.

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С момента запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году космического мусора становилось все больше. Согласно отчету Европейского космического агентства, около 130 млн фрагментов антропогенного материала размером меньше одного мм находятся на орбите Земли прямо сейчас.

Робототехнические операции на МКС с использованием Canadarm2 продолжатся, как и планировалось. Однако космические агентства будут собирать дополнительные данные для проведения анализа столкновения с космическим мусором, чтобы понять, как это произошло, и оценить вероятные будущие риски.

Источник: Science Alert