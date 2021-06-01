Побережье Калифорнии, неизвестный объект диаметром в два метра движется над водой со скоростью 300 км в час. Вдруг погружается в воду. Видео снято в 2019-м году с корабля ВМС США, близ Сан-Диего. Треугольные летающие объекты будто сопровождают американский эсминец.

Подобные НЛО регулярно снимали и с истребителей. Объекты двигались необычно и слишком быстро, а еще резко меняли траектории.

Разговоры об НЛО даже в США долгое время были табу.

Хотя и тогда политики предпочитали не говорить об НЛО серьезно. Только в прошлом году Пентагон наконец признал — и видео, и фото настоящие. Вот только происхождение странных шаров и треугольников объяснить не могут.

Бывший летчик ВМС США лейтенант Райан Грейвз говорит — когда впервые увидел НЛО на побережье Атлантики, был шокирован — ведь не смог заметить ни двигателя, ни следа отработанного топлива.

Между тем интернет пестрит новыми видео. Даже с международной космической станции фиксируют странные объекты.

Львов. В Национальном университете Ивана Франко есть астрономическая обсерватория с 250-летней историей. Профессор Богдан Новосядлый говорит, что большинству НЛО можно найти научное объяснение.

Артем Билык много лет занимается изучением аномалий. Говорит, часто люди принимают за НЛО китайские фонарики, дроны и космические объекты. Спутники, которых с появлением программы Starlink стало значительно больше.

Именно с метеозонда НЛО-мания и началась. 1947 год, США, Нью-Мексико. На пастбище рядом с небольшим городом Розуэлл находят странные обломки. Местность сразу окружили военные, сообщили про упавший их зонд.

Но впоследствии появились свидетельства, которые дал ФБР офицер ВВС США. Он вроде бы видел три летающие тарелки, которые потерпели крушение и их пилотов, не похожих на людей.

Один из необъяснимых случаев произошел на Львовщине в селе Дибровки. Александр Павлов говорит — был июль 2013 года, время запомнил до минуты.

– В один момент я увидел, что на меня летел шар, так где-то в радиусе около пяти метров. Огненный шар, оранжевого цвета. И внутри отдавал таким более желтоватым.

Он подумал, что падает самолет. Но было удивительно тихо.

Окраина села. Именно над лесом будто видели странные объекты, их было три. И вместе в полете они образовывали треугольник, якобы похожий на египетскую пирамиду.

А через месяц НЛО появились снова. На этот раз над полем, возле села.

А странные следы на пшеничных полях Львовщины фиксировали несколько раз.

Между тем даже 44 президент США Барак Обама признал, что когда возглавлял государство, военные докладывали ему о странных объектах, принцип движения которых не поддается объяснению. И до сих пор, говорит, есть то, что и он не может рассказать до конца.

Новый загадочный монолит

Новый загадочный металлический монолит появился на вершине горы в Калифорнии, всего через неделю после того, как подобную фигуру обнаружили в пустыне Юты.

Местная газета в небольшом городке Атаскадеро на побережье центральной Калифорнии сообщила, что серебристую колонну нашли на вершине горы Пайн, куда сразу же направились десятки местных туристов, чтобы посмотреть ее и разместить свои фотографии в интернете.