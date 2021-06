NASA планирует отправить на Венеру две новые миссии для того, чтобы исследовать геологические особенности планеты.

Первая миссия будет называться Да Винчи Плюс. Ее целью станет исследование облачной атмосферы. Это будет первая миссия США по изучению атмосферы Венеры с 1978 года.

Другая миссия под названием Веритас будет изучать геологическую историю Венеры, чтобы понять, почему эта планета развивалась не так, как Земля.

Запуск миссий планируется в 2028-2030 годах. На разработку каждой из них будет потрачено по $500 млн.

In today’s #StateOfNASA address, we announced two new @NASASolarSystem missions to study the planet Venus, which we haven’t visited in over 30 years! DAVINCI+ will analyze Venus’ atmosphere, and VERITAS will map Venus’ surface. pic.twitter.com/yC5Etbpgb8

— NASA (@NASA) June 2, 2021