NASA планирует отправить на Венеру две новые миссии для того, чтобы исследовать геологические особенности планеты.

Первая миссия будет называться Да Винчи Плюс. Ее целью станет исследование облачной атмосферы. Это будет первая миссия США по изучению атмосферы Венеры с 1978 года.

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Другая миссия под названием Веритас будет изучать геологическую историю Венеры, чтобы понять, почему эта планета развивалась не так, как Земля.

— Мы поразительно мало знаем о Венере, поэтому новые миссии позволят заново взглянуть на атмосферу планеты, состоящую преимущественно из углекислого газа, и изучить поверхность до ее ядра. Это будет так, как будто мы заново открываем эту планету, — сказал Том Вагнер, научный исследователь NASA.

Запуск миссий планируется в 2028-2030 годах. На разработку каждой из них будет потрачено по $500 млн.

In today’s #StateOfNASA address, we announced two new @NASASolarSystem missions to study the planet Venus, which we haven’t visited in over 30 years! DAVINCI+ will analyze Venus’ atmosphere, and VERITAS will map Venus’ surface. pic.twitter.com/yC5Etbpgb8 — NASA (@NASA) June 2, 2021

Вертолет NASA Ingenuity совершил полет на Марсе

Вертолет NASA Ingenuity Mars Helicopter совершил успешный пятый полет на Красной планете. Полет зафиксировала одна из навигационных камер на борту марсохода Perseverance американского аэрокосмического агентства NASA.

Подробнее о пятом полет NASA Ingenuity на Марсе — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Голос Америки