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Факты / Lifestyle / Космос
Валентина Чорна |

Впервые за 30 лет: NASA отправит на Венеру две миссии

Впервые за 30 лет: NASA отправит на Венеру две миссии

NASA планирует отправить на Венеру две новые миссии для того, чтобы исследовать геологические особенности планеты.

Первая миссия будет называться Да Винчи Плюс. Ее целью станет исследование облачной атмосферы. Это будет первая миссия США по изучению атмосферы Венеры с 1978 года.

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Другая миссия под названием Веритас будет изучать геологическую историю Венеры, чтобы понять, почему эта планета развивалась не так, как Земля.

— Мы поразительно мало знаем о Венере, поэтому новые миссии позволят заново взглянуть на атмосферу планеты, состоящую преимущественно из углекислого газа, и изучить поверхность до ее ядра. Это будет так, как будто мы заново открываем эту планету, — сказал Том Вагнер, научный исследователь NASA.

Запуск миссий планируется в 2028-2030 годах. На разработку каждой из них будет потрачено по $500 млн.

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Источник: Голос Америки

Фото: Dreamstime

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