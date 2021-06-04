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Факты / Lifestyle / Космос
Валентина Летяк |

Кольцевое солнечное затмение в июне: когда и где будет видно

Сонячне затемнення

10 июня жители Земли будут наблюдать за первым в 2021 году солнечным затмением — так называемым огненным кольцом.

Кольцевое солнечное затмение начнется около 13.41 по киевскому времени и продлится полчаса.

Увидеть это уникальное астрономическое явление можно с некоторых частей Канады, Гренландии, России и Украины. Канадцы увидят его первыми, но недолго — три минуты.

Когда солнечное затмение достигнет пика, люди в Гренландии смогут увидеть огненное кольцо.

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Второе солнечное затмение в 2021 году произойдет 4 декабря в районе Антарктиды. Это будет полное солнечное затмение, которое произойдет, когда Луна полностью заслонит Солнце и отбросит тень на Землю.

26 мая произошло полное лунное затмение, а 19 ноября ожидается частичное.

Источник: Indian Express

Фото: Dreamstime

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