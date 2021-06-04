Есть сомнения: разведка не нашла доказательств НЛО, но не исключила их существования

Хотя сотрудники разведки США не нашли доказательств того, что воздушные явления, которые видели пилоты ВВС, являются инопланетными космическими кораблями, они до сих пор не могут объяснить, что это было, поэтому сомнения остаются.

В докладе, который готовят Офис директора национальной разведки и министр обороны США для Конгресса, отмечают, что подавляющее большинство из более 120 случаев за последние 20 лет не касаются военных или иных передовых технологий США.

Поэтому это исключает вариант, что пилоты ВВС, которые сообщали о неизвестных летательных аппаратах, могли столкнуться с секретными программами. Учитывая это, пока нельзя окончательно исключать предположений, что явления, которые наблюдают военные летчики, связаны с космическими кораблями пришельцев.

Поскольку до сих пор без объяснения остаются ускорение летательных аппаратов, их способность изменять направление и погружаться в воду. В то же время, по мнению сотрудников разведки, некоторые из воздушных явлений могут быть результатами экспериментов России или Китая.

Несекретную версию доклада планируют представить Конгрессу до 25 июня. А вот окончательный отчет также будет содержать секретное приложение.

Отчет об НЛО

На днях пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки сообщила, что глава национальной разведки США Эврил Гейнс совместно с министром обороны Ллойдом Остином представят Конгрессу отчет об известных фактах наблюдения НЛО.

В нем будет информация о том, каким образом правительство США будет реагировать на известия о наблюдении таких объектов, а также — какие конкретно ведомства будут реагировать на сообщения.

Источник: The New York Times