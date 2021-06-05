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Факты / Lifestyle / Космос
Юлія Захарченко |

Доставил оборудование для научных исследований: корабль Cargo Dragon состыковался с МКС

Доставил оборудование для научных исследований: корабль Cargo Dragon состыковался с МКС

Грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX в 12.09 по киевскому времени состыковался с Международной космической станцией.

Космическое устройство доставило на МКС оборудования и материалы для проведения нужных научных исследований, которые планирует совершить экипаж станции.

В то же время в негерметичном отсеке корабль Cargo Dragon также доставил две новые солнечные панели IROSA.

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После установки этих панелей на станции система сможет генерировать больше электроэнергии для обеспечения функционирования МКС.

Повреждение МКС

Кусок космического мусора диаметром около 40 см повредил мобильную обслуживающую систему Canadarm2 Международной космической станции.

Система и дальше может работать, хоть и кусок космического мусора пробил тепловую изоляцию. В настоящее время специалисты не могут отследить в космосе объект такого маленького размера.

Фото: Pexels

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