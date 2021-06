Грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX в 12.09 по киевскому времени состыковался с Международной космической станцией.

Космическое устройство доставило на МКС оборудования и материалы для проведения нужных научных исследований, которые планирует совершить экипаж станции.

В то же время в негерметичном отсеке корабль Cargo Dragon также доставил две новые солнечные панели IROSA.

После установки этих панелей на станции система сможет генерировать больше электроэнергии для обеспечения функционирования МКС.

Contact and capture are confirmed at 5:09am ET. @SpaceX‘s cargo Dragon has arrived at the @Space_Station, delivering over 7,300 pounds of @ISS_Research, equipment, supplies, and new roll-out solar arrays for the orbiting lab. pic.twitter.com/N9xPNC4Axq

— NASA (@NASA) June 5, 2021