Грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX в 12.09 по киевскому времени состыковался с Международной космической станцией.

Космическое устройство доставило на МКС оборудования и материалы для проведения нужных научных исследований, которые планирует совершить экипаж станции.

В то же время в негерметичном отсеке корабль Cargo Dragon также доставил две новые солнечные панели IROSA.

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После установки этих панелей на станции система сможет генерировать больше электроэнергии для обеспечения функционирования МКС.

Contact and capture are confirmed at 5:09am ET. @SpaceX‘s cargo Dragon has arrived at the @Space_Station, delivering over 7,300 pounds of @ISS_Research, equipment, supplies, and new roll-out solar arrays for the orbiting lab. pic.twitter.com/N9xPNC4Axq — NASA (@NASA) June 5, 2021

Повреждение МКС

Кусок космического мусора диаметром около 40 см повредил мобильную обслуживающую систему Canadarm2 Международной космической станции.

Система и дальше может работать, хоть и кусок космического мусора пробил тепловую изоляцию. В настоящее время специалисты не могут отследить в космосе объект такого маленького размера.