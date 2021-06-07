Основатель Amazon Джефф Безос 20 июля 2021 года полетит в космос на первом пассажирском рейсе своей компании Blue Origin. Компанию миллиардеру составят его брат Марк и победитель онлайн-аукциона.

— С пяти лет я мечтал о полете в космос. 20 июля я отправлюсь в такое путешествие с братом. Самое большое приключение с моим лучшим другом, — сообщил миллиардер.

Вместе с Безосом на корабле компании Blue Origin New Shepard в космос отправится победитель аукциона.

По информации Blue Origin, в аукционе приняли участие уже более 6 тыс. человек из 143 стран. Наиболее предложенная сумма составила $2,8 млн. Аукцион стартовал 5 мая и завершится 12 июня.

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Недавно основатель Amazon Джефф Безос сообщил, что уходит с поста генерального директора компании, которую основал почти 30 лет назад. Он станет исполнительным директором.

По его словам, такой шаг даст ему время и энергию, чтобы сосредоточиться на других своих начинаниях.

Источник: Джефф Безос