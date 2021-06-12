Китайский марсоход передал на Землю фотографии Красной планеты

Китайский марсоход Zhurong (Чжучжун) прислал на Землю ряд снимков с поверхности Красной планеты, в том числе, он сделал селфи.

Робот приземлился на планете в мае. Он установил беспроводную камеру на поверхности планеты и уехал, чтобы сделать снимок самого себя.

На втором снимке видно посадочную платформу, а на третьем — панораму с места посадки. На платформе и марсоходе красуются китайские флаги.

Фотографии были представлены Национальным космическим управлением КНР на церемонии в честь успешного продолжения миссии.

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NASA планирует отправить на Венеру две новые миссии для того, чтобы исследовать геологические особенности планеты.

Первая миссия будет называться Да Винчи Плюс. Ее целью станет исследование облачной атмосферы. Это первая миссия США по изучению атмосферы Венеры с 1978 года.