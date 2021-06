Американское космическое агентство NASA впервые полностью собрало ракету SLS, которая должна доставить на Луну астронавтов в рамках программы Артемида.

Основная ступень ракеты — длиной 65 метров, то есть примерно как высота 22-этажного жилого дома. NASA планирует запустить SLS в первый полет в конце этого года.

Сначала конструкция находилась в горизонтальной позиции. Инженеры в течение двух дней с помощью подъемного крана перенесли ее в вертикальное положение.

На основном степени ракеты размещены топливные баки и четверо двигателей. Также есть два ускорителя, которые будут разгонять ракету в первой части полета (около первых двух минут путешествия).

Инженеры начали штабелирование (процесс складывания штучных грузов) ракеты на мобильной пусковой установке в ноябре прошлого года.

Engineers with Exploration Ground Systems and @JacobsConnects lifted the @NASA_SLS rocket core stage for the @NASAArtemis I mission in the Vehicle Assembly Building at @NASAKennedy . Check out this timelapse from operations. pic.twitter.com/Vnv6GnJ7VX

The @NASA_SLS #Artemis I core stage has been lowered down onto the mobile launcher in High Bay 3 of the Vehicle Assembly Building at @NASAKennedy. Teams are continuing work to secure the core stage to the solid rocket boosters for @nasaartemis I. pic.twitter.com/cINDCwDP7V

— NASA’s Exploration Ground Systems (@NASAGroundSys) June 12, 2021