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Юлія Захарченко |

NASA полностью собрало ракету, которая доставит астронавтов на Луну

NASA полностью собрало ракету, которая доставит астронавтов на Луну

Американское космическое агентство NASA впервые полностью собрало ракету SLS, которая должна доставить на Луну астронавтов в рамках программы Артемида.

Основная ступень ракеты — длиной 65 метров, то есть примерно как высота 22-этажного жилого дома. NASA планирует запустить SLS в первый полет в конце этого года.

Сначала конструкция находилась в горизонтальной позиции. Инженеры в течение двух дней с помощью подъемного крана перенесли ее в вертикальное положение.

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На основном степени ракеты размещены топливные баки и четверо двигателей. Также есть два ускорителя, которые будут разгонять ракету в первой части полета (около первых двух минут путешествия).

Инженеры начали штабелирование (процесс складывания штучных грузов) ракеты на мобильной пусковой установке в ноябре прошлого года.

Миссия NASA

В марте 2021 года двигатели основной ступени космической ракеты успешно испытали. Они работали в течение примерно восьми минут — это как раз то время, которое необходимо SLS, чтобы добраться от Земли до космоса.

После ремонта ядро доставили баржей в Космический центр Кеннеди. NASA имеет намерение отправить беспилотный космический корабль на орбиту Луны и вернуть астронавтов на Землю к 2024 году.

Миссия NASA заключается в организации исследований и поиске экономических выгод от использования Луны. Речь идет о превращении спутника на площадку для дальнейшего исследования Марса.

Фото: Pexels

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