Полет в космос с основателем Amazon Безосом продали за $28 млн

Право полета на космическом корабле New Shepard, принадлежащем компании Blue Origin Джеффа Безоса, продали на онлайн-аукционе за $28 млн.

В торгах участвовали около 7,6 тыс. человек из 159 стран. Победитель первым полетит в космос 20 июля вместе с Джеффом Безосом и его братом Марком.

Вырученные с продажи средства компания направит в свой детский фонд Club for the Future, основанный для привлечения молодого поколения к развитию космических исследований.

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Имя победителя аукциона планируют объявить в течение нескольких недель. Затем компания намерена представить четвертого (последнего) члена экипажа на запланированный полет.

Полет в космос

Основатель Amazon Джефф Безос полетит в космос на первом пассажирском рейсе своей компании Blue Origin.

Путешествие запланировано на 20 июля, то есть через месяц. Вместе с миллиардером в космос полетит его брат Марк и победитель онлайн-аукциона, который закончился 12 июня.

Источник: Blue Origin