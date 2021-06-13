Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Космос
Юлія Захарченко |

Полет в космос с основателем Amazon Безосом продали за $28 млн

Джефф Безос

Право полета на космическом корабле New Shepard, принадлежащем компании Blue Origin Джеффа Безоса, продали на онлайн-аукционе за $28 млн.

В торгах участвовали около 7,6 тыс. человек из 159 стран. Победитель первым полетит в космос 20 июля вместе с Джеффом Безосом и его братом Марком.

Вырученные с продажи средства компания направит в свой детский фонд Club for the Future, основанный для привлечения молодого поколения к развитию космических исследований.

Читайте
На Землю упала неконтролируемая китайская ракета

Имя победителя аукциона планируют объявить в течение нескольких недель. Затем компания намерена представить четвертого (последнего) члена экипажа на запланированный полет.

Полет в космос

Основатель Amazon Джефф Безос полетит в космос на первом пассажирском рейсе своей компании Blue Origin.

Путешествие запланировано на 20 июля, то есть через месяц. Вместе с миллиардером в космос полетит его брат Марк и победитель онлайн-аукциона, который закончился 12 июня.

Источник: Blue Origin

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка