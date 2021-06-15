Умер старейший в мире летчик-космонавт Владимир Шаталов. Ему было 93 года.

— Сегодня, 15 июня 2021 года, на 94-м году жизни умер дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Александрович Шаталов, — говорится в публикации Роскосмоса.

Шаталов трижды летал в космос. Также он был первым, кто осуществил стыковку пилотируемых кораблей в космосе. Под его управлением Союз-4 пристыковался к Союзу-5.

Владимир Шаталов

Владимир Шаталов родился 7 декабря 1927 года в семье железнодорожника. Уже в школьные годы он занимался в авиамодельном кружке.

Первый космический полет Шаталов совершил 14 января 1969 года. Второй — с 13 по 18 октября 1969 года. Третий — с 23 по 25 апреля 1971 года.

С января 1987 года по сентябрь 1991-го Владимир Шаталов занимал должность начальника Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.