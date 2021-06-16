Растущая Луна в июне начинается 11-го числа и продлится до 23-го.

Первая фаза, по прогнозам астрологов, начнется 11 июня, а 19-го ее сменит вторая фаза, которая закончится 23 июня.

Благоприятными днями во время растущей Луны астрологи считают 15, 16, 17, а также 21 и 23 июня.

Эти дни идеально подходят для важных встреч, принятия судьбоносных решений, творчества, саморазвития и новых увлечений.

Астрологи рекомендуют строить важные планы именно на период растущей Луны, но будут в этот период и не очень благоприятные дни — это 12, 14, 19 и 22 июня.

Эти даты не являются очень плохими или опасными, но они не будут так способствовать вашим начинаниям, как другие. В эти дни вы можете столкнуться с искушениями и поссориться со своими близкими, поэтому важных дел лучше избегать.

Магнитные бури в 2021 году

Кроме лунной фазы на наше здоровье, самочувствие и настроение очень сильно влияют магнитные бури.

Они могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и быть разной силы.

Если вы хотите узнать, будут ли магнитные бури в июне 2021, смотрите календарь магнитных бурь на 2021 год от Фактов ICTV.