Астронавты развернули на МКС новую солнечную панель — NASA

Американский и европейский астронавты во время выхода в открытый космос с борта Международной космической станции развернули на ее поверхности новую солнечную панель.

Выход астронавтов NASA Шейн Кимбро и Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке в космический вакуум начался в 7:42 по времени Восточного побережья США (в 14:42 по киевскому времени) из модуля Quest.

— Солнечная панель длиной 60 футов (18 м) успешно развернута, — говорится в сообщении NASA.

Астронавты развернули на опорном сегменте P6 фермы МКС, смонтированную перед этим выходом в открытый космос, солнечную панель IROSA.

Spacewalkers @Thom_Astro (seen here) & @Astro_Kimbrough work on some get-ahead tasks to prepare for the second new solar array installation on the @Space_Station, set to take place on a future spacewalk. pic.twitter.com/pU6BIQs246 — NASA (@NASA) June 20, 2021

Две такие панели были доставлены 5 июня на станцию грузовым космическим кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX.

Другую солнечную панель установят на МКС 25 июня в ходе предстоящего выхода астронавтов в открытый космос.

Панели позволят генерировать больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции.

The 60-foot-long roll out solar arrays have successfully deployed as the space station soared over the United States. #AskNASA | https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/6mQOQ2Fj5n — International Space Station (@Space_Station) June 20, 2021

Как отмечает NASA, нынешние восемь солнечных панелей МКС функционируют пока нормально, однако они постепенно деградируют, поскольку их срок службы был рассчитан на 15 лет.

Самую первую пару панелей развернули на станции более 20 лет назад.

Планируется, что в 2022 году американские грузовые корабли Cargo Dragon доставят на МКС еще две пары новых солнечных панелей IROSA, мощность энергосистемы станции повысится до 215 кВт.

Повреждение МКС

Кусок космического мусора диаметром около 40 см повредил мобильную обслуживающую систему Canadarm2 Международной космической станции.

Система и дальше может работать, хоть и кусок космического мусора пробил тепловую изоляцию. В настоящее время специалисты не могут отследить в космосе объект такого маленького размера.