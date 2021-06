Астронавты развернули на МКС новую солнечную панель — NASA

Американский и европейский астронавты во время выхода в открытый космос с борта Международной космической станции развернули на ее поверхности новую солнечную панель.

Выход астронавтов NASA Шейн Кимбро и Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке в космический вакуум начался в 7:42 по времени Восточного побережья США (в 14:42 по киевскому времени) из модуля Quest.

Астронавты развернули на опорном сегменте P6 фермы МКС, смонтированную перед этим выходом в открытый космос, солнечную панель IROSA.

Spacewalkers @Thom_Astro (seen here) & @Astro_Kimbrough work on some get-ahead tasks to prepare for the second new solar array installation on the @Space_Station, set to take place on a future spacewalk. pic.twitter.com/pU6BIQs246

