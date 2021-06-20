Растущей называют Луну в той фазе, когда она увеличивается от новолуния до полнолуния. Каждый месяц даты разные. Когда будет растущая Луна в июле — читайте в нашем материале.

Растущая Луна в июле 2021 будет с 11-го числа до 23-го, исключением станет 17 июля — тогда она будет в первой четверти.

По прогнозам астрологов, первая фаза начнется 11 июля и продлится до 17 июля, после ее заменит вторая, которая закончится 23 июля.

Благоприятные дни во время растущей Луны — 15 июля и 19 июля. Они идеально подходят для кропотливой работы. Направления финансовой сферы принесут материальные вознаграждения, продвинется научная или общественная деятельность.

Неблагоприятный день — 17 июля. В этот день лучше не начинать что-то новое или глобальное, а завершить ранее спланированное. Однако этот период будет весьма плодотворным для деловой активности.

Кроме растущей фазы Луны, на наше самочувствие могут влиять магнитные бури. Обычно они длятся от нескольких часов до нескольких дней.

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