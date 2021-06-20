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Факты / Lifestyle / Космос
Каріна Зуєва |

Растущая Луна в июле 2021: даты и благоприятные дни

місяць, луна

Растущей называют Луну в той фазе, когда она увеличивается от новолуния до полнолуния. Каждый месяц даты разные. Когда будет растущая Луна в июле — читайте в нашем материале.

Растущая Луна в июле 2021 будет с 11-го числа до 23-го, исключением станет 17 июля — тогда она будет в первой четверти.

По прогнозам астрологов, первая фаза начнется 11 июля и продлится до 17 июля, после ее заменит вторая, которая закончится 23 июля.

Благоприятные дни во время растущей Луны — 15 июля и 19 июля. Они идеально подходят для кропотливой работы. Направления финансовой сферы принесут материальные вознаграждения, продвинется научная или общественная деятельность.

Неблагоприятный день — 17 июля. В этот день лучше не начинать что-то новое или глобальное, а завершить ранее спланированное. Однако этот период будет весьма плодотворным для деловой активности.

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Лунный календарь на июль 2021: благоприятные и неблагоприятные дни

Кроме растущей фазы Луны, на наше самочувствие могут влиять магнитные бури. Обычно они длятся от нескольких часов до нескольких дней.

Полный календарь магнитных бурь на 2021 год — смотрите на Фактах ICTV.

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