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Факты / Lifestyle / Космос
Каріна Зуєва |

Ричард Брэнсон полетит в космос раньше Джеффа Безоса

Річард Бренсон

Американская компания Virgin Galactic сообщила, что 11 июля проведет испытательный суборбитальный космический полет на корабле компании SpaceShipTwo. В нем примет участие основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон.

Если все пойдет по плану, то космолет Unity-22 отправится на околоземную орбиту 11 июля. Это значит, что Ричард Брэнсон полетит в космос на девять дней раньше, чем американский предприниматель Джефф Безос, который планирует это сделать 20 июля.

— Присоединяйтесь к нам 11 июля в нашем первом испытательном полете на ракете с полным экипажем и в начале новой космической эры, — написали в Facebook Virgin Galactic.

70-летний Ричард Брэнсон присоединится к команде и пройдет ту же подготовку, что и астронавты Virgin Galactic.

Это четвертый пилотируемый космический полет компании. Пилотами Unity стали Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, оба из которых уже летали на корабле.

В июне гендиректор Amazon Джефф Безос заявил, что станет первым миллиардером, который полетит в космос 20 июля.

New Shepard проведет в космосе 11 минут и поднимется на 100 км над землей. Вместе с Безосом полетят 82-летняя летчица Уолли Фанк, а также его брат Марк  и победитель онлайн-аукциона.

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