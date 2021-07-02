Американская компания Virgin Galactic сообщила, что 11 июля проведет испытательный суборбитальный космический полет на корабле компании SpaceShipTwo. В нем примет участие основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон.

Если все пойдет по плану, то космолет Unity-22 отправится на околоземную орбиту 11 июля. Это значит, что Ричард Брэнсон полетит в космос на девять дней раньше, чем американский предприниматель Джефф Безос, который планирует это сделать 20 июля.

Join us July 11th for our first fully crewed rocket powered test flight, and the beginning of a new space age.

The countdown begins. #Unity22

https://t.co/5UalYT7Hjb. @RichardBranson pic.twitter.com/ZL9xbCeWQX — Virgin Galactic (@virgingalactic) July 1, 2021

— Присоединяйтесь к нам 11 июля в нашем первом испытательном полете на ракете с полным экипажем и в начале новой космической эры, — написали в Facebook Virgin Galactic.

70-летний Ричард Брэнсон присоединится к команде и пройдет ту же подготовку, что и астронавты Virgin Galactic.

Это четвертый пилотируемый космический полет компании. Пилотами Unity стали Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, оба из которых уже летали на корабле.

В июне гендиректор Amazon Джефф Безос заявил, что станет первым миллиардером, который полетит в космос 20 июля.

New Shepard проведет в космосе 11 минут и поднимется на 100 км над землей. Вместе с Безосом полетят 82-летняя летчица Уолли Фанк, а также его брат Марк и победитель онлайн-аукциона.