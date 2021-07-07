На Солнце заметили крупнейшую за последние четыре года вспышку, которая случилась 3 июля.

Вспышке присвоили класс X1 по шкале солнечных всплесков, согласно сообщению Центра прогнозов космической погоды США (SWPC). Согласно сообщению, вспышка вызвала временные сбои радиосвязи на Земле.

Видео со вспышкой удалось заснять сотрудникам NASA, и на нем видно массивное извержение в верхней правой части звезды.

Солнечные вспышки X-класса — самые сильные извержения на Солнце. Если вспышка будет направлена в сторону Земли, она может нести угрозу космонавтам и спутникам, а также создать помехи для электроники на нашей планете. Плазменные облака приводят к возникновению геомагнитных бурь, которые влияют не только на электронику, но и на людей и животных.

Более слабые вспышки класса М происходят чаще и способны влиять на полярное сияние.

Пятно на месте вспышки стало новой активной областью на Солнце, но следующие две недели оно будет находиться на обратной стороне звезды.

Пока нет данных о влиянии этой вспышки на организм человека, однако магнитные бури могут вызывать даже головную боль, повышенное давление и усталость. Во время этих солнечных явлений не рекомендуется загорать, принимать много алкогольных напитков и нагружать организм физически или психологически.

Полный календарь магнитных бурь на 2021 год уже доступен на Фактах ICTV.

Источник: Space.com