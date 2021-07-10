Космический корабль Cargo Dragon мягко приводнился в Атлантике

Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и штатно приводнился в Атлантике.

Мягкое приводнения капсулы с помощью парашютной системы грузовик осуществил в 06:30 по киевскому времени в Мексиканском заливе. В районе посадки находилось поисково-спасательное судно SpaceX с вертолетом на борту, после подъема капсулы из воды доставил ее на сушу.

Cargo Dragon привез на Землю более 2,4 тонн груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведенных на МКС. В настоящее время он является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

В целом корабль Cargo Dragon пробыл в составе МКС месяц. Он был выведен на орбиту 3 июня ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, которая стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Через два дня, 5 июня он успешно состыковался с МКС, доставив на станцию ​​более трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения до 250 научных экспериментов экипажем станции.

В частности, корабль привез в негерметичной отсека две новые более мощные солнечные панели IROSA, которые в июне в ходе трех выходов в открытый космос астронавты установили и развернули на станции.

Это уже 22-й полет грузовика компании SpaceX к МКС и вторая миссия его модифицированного варианта (Cargo Dragon 2), который теперь способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без традиционного захвата рукой-манипулятором Canadarm2 для дальнейшей пришвартовки, как бывшие корабли.

Новый грузовой корабль рассчитан на пять полетов к МКС и возвращение на Землю вместо трех в вариантах Cargo Dragon 1. Он может оставаться в составе станции в течение 75 дней по сравнению 40 днями бывшего “грузовика”.

Запуск кораблей в версии Cargo Dragon 2 осуществляется в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

В рамках первого контракта с октября 2012 года по март 2020 компания SpaceX осуществила 20 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) закончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

Источник: SpaceX