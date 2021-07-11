Британский миллиардер Ричард Брэнсон совершил туристический полет в космос

Сегодня вечером владелец компании Virgin Group и миллиардер Ричард Брэнсон совершил туристический полет в космос. Запуск корабля транслировали в прямом эфире.

Вместе с основателем корпорации отправились другие сотрудники Virgin Group. Перед полетом все участники прошли обязательную специальную подготовку.

На борту корабля находились главный астронавт-инструктор компании Бетт Мозес, инженер Колин Бэннетт, глава отдела по связям с правительством Сириша Бандла, пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи.

Миллиардер на корабле поднялся на высоту 80 км над Землей. Основатель Virgin Group вместе с тремя другими пассажирами находился на ракетоплане, который подняли в небо с помощью специального самолета.

Экипаж корабля Unity находился в состоянии невесомости около шести минут. После совершения полета, он вернулся на Землю, где приземлился в космопорт Америка.

Таким образом британский миллиардер Ричард Брэнсон опередил Джеффа Безоса. Его полет в космос запланирован на 20 июля на первом пассажирском рейсе компании Blue Origin.