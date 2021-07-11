Сегодня, 11 июля, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон полетит в космос. Запуск корабля Unity будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте Virgin Group и Youtube-канале. Трансляция начнется в 16.00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция космического полета Virgin Galactic Unity 22

Вместе с миллиардером и главой Virgin Group Ричардом Брэнсоном в космос, помимо пилотов, отправятся и другие сотрудники корпорации. Перед этим важным событием все участники, включая основателя корпорации, пройдут специальную подготовку.

С Брэнсоном в миссии Virgin Galactic Unity 22 примут участие еще пять астронавтов. На корабле будут — главный астронавт-инструктор компании Бетт Мозес, операционный инженер Колин Бэннетт, глава отдела по связям с правительством Сириша Бандла, пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи.

Космический корабль VSS Unity на высоту 80 километров поднимет самолет-носитель White Knight Two, который создан специально для воздушного старта таких аппаратов. После корабль отсоединят, он пробудет в космосе и вернется на землю.

По стандартам США, космос начинается в 90 километрах от земли, а пассажиры, которые поднялись на такую высоту — считаются астронавтами.

Причиной отмены полета в космос могут стать плохие погодные условия.

Также стоит отметить, что если все пойдет по плану, то Ричард Брэнсон отправится в космос на девять дней раньше своего конкурента, американского предпринимателя Джеффа Безоса. Его полет в космос запланирован на 20 июля. Таким образом, Брэнсон станет первым миллиардером, который побывал в космосе.