Илон Маск и Джефф Безос поздравили миллиардера Ричарда Брэнсона с успешным полетом

Владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск и самый богатый человек мира Джефф Безос поздравили владельца компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона с успешным туристическим полетом в космос.

Об этом Илон Маск написал в социальной сети Twitter, а Джефф Безос выразил свое поздравление на своей странице в Instagram.

Безос поздравил команду миллиардера Ричарда Брэнсона, добавив, что с нетерпением ждет, когда сможет вступить в клуб.

Скорее всего, речь идет о том, что Джефф Безос также планирует первый полет в космос 20 июля на корабле своей компании Blue Origin.

11 июля Ричард Брэнсон полетел в космос и благополучно приземлился на своем космопорту. Таким образом он опередил бывшего директора Amazon, который планирует туристическую поездку в космос.

Владелец компании Virgin Galactic поднялся вместе с экипажем корабля на высоту около 80 километров над Землей. Участники миссии находились в состоянии невесомости шесть минут.