Маск планирует построить первый город на Марсе к 2050 году. Для этого миллиардер вкладывает огромные деньги в создание ракеты Starship, которая будет доставлять ценный груз и людей на Марс. Однако для целого флота Starship потребуются сотни ракетных двигателей, которые будут играть ключевую роль в колонизации Марса.

Чтобы привести в действие космический корабль длиной 120 метров, компания Маска разработала двигатель Raptors, который использует криогенный жидкий метан в качестве топлива.

Пользователь Twitter спросил основателя SpaceX Илона Маска о планах компании насчет завода по производству Raptor в Южном Техасе. Маск ответил, что завод в Техасе займется производством двигателей Raptor 2.

Roughly 800 to 1000 per year. That’s about what’s needed over ten years to create the fleet to build a self-sustaining city on Mars. City itself probably takes roughly 20 years, so hopefully it is built by ~2050.

— Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2021