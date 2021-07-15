Компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic и платформа для сбора средств Omaze разыгрывают два билета на суборбитальный полет в космос.

Заявки на участие в розыгрыше принимаются до 1 сентября, а имя победителя объявят 19 сентября.

Счастливчик получит два билета на полет в космос, трансфер, номер в гостинице и персональную экскурсию космодромом с Ричардом Брэнсоном.

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Каждый желающий может бесплатно принять участие в розыгрыше. Однако, если участник хочет повысить шансы на победу, он может пожертвовать от $ 10 до 100, которые будут направлены на благотворительные цели.

Напомним, что 11 июля Ричард Брэнсон осуществил туристический полет в космос. Запуск корабля Unity транслировали в прямом эфире.

Вместе с миллиардером в космос отправились и другие сотрудники компании Virgin Galactic. Полет длился один час.

Экипаж корабля Unity находился в состоянии невесомости около шести минут. После совершения полета, он вернулся на Землю, где приземлился в космопорт Америка.

Источник: Omaze