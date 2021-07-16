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Факты / Lifestyle / Космос
Микола Олефіренко |

В космос вместе с Безосом полетит 18-летний студент: первые подробности

Оливер Дэймен

18-летний голландец по имени Оливер Деймен станет самым молодым человеком, побывавшим в космосе. 20 июля он присоединится к полету  вместе с Джеффом Безосом, самым богатым человеком в мире. 

Парень полетит вместо анонимного участника открытого аукциона, который купил место на борту за $28 млн, но отказался от участия из-за трудностей в расписании.

Оливер попал в список счастливчиков неслучайно. Он — сын генерального директора Somerset Capital Partners Джоса Деймена, который должен был присоединиться к космическому экипажу, но подарил такую возможность своему сыну.

По информации Blue Origin, Деймен увлекался космосом и ракетами с четырех лет, так что у него получится воплотить в жизнь свою главную мечту детства.

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Сам же Безос продал часть собственных акций Amazon для финансирования своего космического предприятия Blue Origin.

Команда путешественников творит историю — ранее в космос отправлялись только профессиональные космонавты, которые готовились к полету длительное время. Экипаж первого пассажирского рейса Blue Origin кажется ближе к группе необычных персонажей, собранных вместе для приключения.

Пассажиры будут лететь на ракете New Shepard, названной в честь Алана Шепарда, первого американца, достигшего космоса. И они полетят по аналогичной траектории в космос. Задача полета — пересечь туманную границу между атмосферой Земли и космическим пространством, и при этом насладиться невесомостью на протяжении нескольких минут.

На Землю New Shepard вместе с людьми на борту вернется уже с помощью парашютов, и приземлится в пустыне Техаса.

Blue Origin — американская частная аэрокосмическая компания, созданная в 2000 году основателем Amazon Джефом Безосом.

Источник: Blue Origin

Фото: Blue Origin

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