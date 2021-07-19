С вертикальным взлетом: Китай тайно испытал многоразовый космический корабль

Китай тайно совершил запуск суборбитального космического корабля, разработанного научно-технической корпорацией China Aerospace Science and Technology Corp.

Кроме того, китайцам удалось также успешно приземлить летательный аппарат, который проектировался как многоразовый.

Пуск был выполнен на северо-западе Китая с космодрома Цзюцюань, а посадка состоялась на аэродроме в автономном районе Внутренняя Монголия, который расположен на севере Китая.

При этом власти страны не приводит никаких технических характеристик космического корабля и не демонстрирует элементы его конструкции.

Также неизвестно, был ли на борту груз, на какую конкретно высоту он поднялся, сколько по времени длился его полет и вообще – запускался ли корабль.

Единственная информация о судне – то, что он взлетает вертикально, а приземляется горизонтально, как и обычные пассажирские самолеты.

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По мнению западных обозревателей, испытания могли стать частью одной из коммерческих программ КНР по освоению космоса.

При этом они не отрицают, что в будущем Китай может использовать эту технологию в военных целях.