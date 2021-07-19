Американская космическая компания NASA собирается запустить к троянским астероидам Юпитера аппарат Люси с посланием для потомков о знаниях человечества.

Так называемая Капсула времени содержит послания от лауреатов Нобелевской премии по литературе, американских поэтов и других исторических деятелей. В частности, это Альберт Эйнштейн, Мартин Лютер Кинг, Карл Саган, Джон Леннон, Пол Маккартни, Ольга Токарчук и другие.

На мемориальной доске также будет изображена Солнечная система в день ожидаемого запуска космического аппарата – 16 октября 2021 года.

В NASA рассчитывают, что Капсула времени в будущем позволит астро-археологам узнать, когда человечество сделало первые шаги в исследовании Солнечной системы.

Отметим, около 40 лет назад на первых космических кораблях NASA оставило послание для инопланетных цивилизаций. Они тогда отправились за пределы Солнечной системы.

Там содержалась информация о людях на земле в табличках, а также были золотые пластинки с записями. Нынешний аппарат Люси продолжит эту традицию — он также будет иметь на борту аналогичные таблички.