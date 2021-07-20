Компания Blue Origin планирует 20 июля отправить ракету New Shepard в космос. На борту будет экипаж из нескольких человек. И глава компании Джефф Безос тоже станет членом команды.

Blue Origin на протяжении 15 лет разрабатывала ракету New Shepard, которая будет возить туристов на борту. Она работает на водородно-кислородном топливе, а капсула для экипажа вмещает шесть человек.

Ракета названа в честь Алана Шепарда, первого американца, достигшего космоса. И она полетит по аналогичной траектории в космос на высоту в 100 км. Задача полета — пересечь туманную границу между атмосферой Земли и космическим пространством, и при этом оказаться в невесомости на несколько минут.

Где и когда посмотреть запуск ракеты New Shepard

Компания Blue Origin планирует запустить ракету 20 июля в 16:30 по киевскому времени с космодрома в Техасе.

Смотреть живую трансляцию можно будет на сайте Blue Origin и YouTube.

Как будет проходить полет

После достижения высоты часть ракеты с двигателем отделяется и приземляется на космодром.

Капсула с экипажем должна приземлиться в пустыне Техаса на парашютах.

Компания Blue Origin провела 15 успешных запусков ракеты, и теперь готова перейти к полетам с пассажирами на борту.

Кто отправится в космос с Джефом Безосом

Компания успешно продала первый билет на аукционе за $28 млн. Однако анонимный покупатель отказался от участия в полете, и вместо него полетит 18-летний голландец Оливер Деймон.

Компания уже объявила имена остальных членов экипажа:

глава Blue Origin Джефф Безос ;

его брат Марк Безос ;

82-летняя летчица и инспектор по безопасности полетов Уолли Фанк.

Космическая гонка миллиардеров

После того как Джефф Безос сообщил о своих намерениях полететь в космос, британский миллиардер Ричард Брэнсон успешно совершил туристический полет в космос, опередив владельца Amazon.

Ричард побывал в космосе вместе с другими сотрудниками компании Virgin Galactic, которые заранее прошли специальную подготовку.

Однако в компании Blue Origin отказываются признавать полет конкурентов.

Источник: Blue Origin

Фото: Blue Origin, Depositphotos