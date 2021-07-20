Основатель Amazon и самый богатый человек в мире по версии Forbes Джефф Безос отправился в космос на корабле New Shepard.

Ракета New Shepard взлетела 20 июля в 16.30 по киевскому времени с космодрома в Техасе. Суборбитальный полет на высоте 100-115 км должен продлиться около 11 минут.

Вместе с Безосом в космос отправился его брат Марк, 82-летняя бывшая летчица Уолли Фанк, а также 18-летний выпускник школы из Нидерландов Оливер Дейма.

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Этот полет должен установить минимум три мировых рекорда, поскольку в космос полетели самый молодой и самый пожилой астронавты, а также самый богатый — глава компании Джефф Безос.

Напомним, что 11 июля владелец компании Virgin Group и миллиардер Ричард Брэнсон осуществил первый туристический полет в космос.

Брэнсон на корабле Unity поднялся на высоту 80 км над Землей. Экипаж находился в состоянии невесомости около шести минут, после чего приземлился в космопорте Америка.