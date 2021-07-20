Миллиардер Джефф Безос показал, как пассажиры капсулы New Shepard крутились и игрались в невесомости.

Соответствующее видо он опубликовал на своей странице в Instagram.

В ролике видно, как четверо пассажиров, включая Безоса, крутяться в невесомости.

Более того за эти три четыре минуты они даже успели поиграть в мячики

— Вот как это начинается, — подписал видео Безос.

Также он отметил, что его компания Blue Origin планирует еще два пилотируемых полета космос в 2021 году. Ранее уже говорили, что примерная стоимость билета на полет в космос от Blue Origin $500 тыс.

Полет Безоса в космос

Основатель Amazon и самый богатый человек в мире по версии Forbes Джефф Безос отправился в космос на корабле New Shepard.

Ракета New Shepard взлетела 20 июля в 16.30 по киевскому времени с космодрома в Техасе. Пассажирская капсула с миллиардером Джеффом Безосом и еще тремя людьми успешно приземлилась спустя 10 минут недалеко от космодрома после полета на ракете New Shepard.