Марсоход NASA Mars 2020 Perseverance начал поиски признаков древней жизни на Марсе

Космический аппарат анализирует горные породы с помощью рентгеновских лучей и ультрафиолетового света.

По словам главного исследователя PIXL в NASA Эбигейл Олвуд, рентгеновский прибор марсохода под названием PIXL показал себя очень хорошо во время испытаний. Прибор расположен на конце руки шестиколесного аппарата, а рентгеновские лучи способны определить даже состав марсианской пыли.

— Мы провели лучший анализ состава марсианской пыли еще до того, как увидели камень, — сказала Олвуд.

Perseverance изучает поверхность кратерного озера Езеро, где была вода миллиарды лет назад. Кратер уже давно высох, и теперь марсоход пробирается по его красному дну.

Шестиколесный аппарат NASA использует ультрафиолетовый лазер для определения некоторых минералов в породе. В теории, это может помочь выяснить происхождение кратера.

Эти данные могут рассказать об истории образования и течения воды на Красной планете.

Марсоход Perseverance совершил посадку на Марс 18 февраля 2021 года, и его главная цель — исследование кратера Езеро.

За время пребывания на Красной планете от должен преодолеть 15 км по поверхности кратера. Perseverance успел получить кислород из атмосферы Марса с помощью экспериментального прибора.

Роверу также удалось сделать снимок звездного неба.