Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и корпорация Boeing одобрили тестовый полет космического корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС) 30 июля.

Накануне корабль претерпел некоторые изменения для решения проблемы с программным обеспечением, которая стала причиной частичного провала полета во время первого теста Starliner в декабре 2019 года.

Корабль прошел многочисленные испытания, доработки и ремонт системы стыковки.

Носовую часть CST-100 Starliner оснастили защитной обшивкой, похожей на ту, что используется на корабле компании SpaceX Dragon Endeavour.

По итогам проверок в NASA объявили, что CST-100 Starliner отправится к МКС в 14:53 по восточному тихоокеанскому времени (1:53 по Киеву) 30 июля.

Примерно через сутки после запуска космический корабль пристыкуется к переднему порту модуля Harmony, что находится на МКС.

Порт, который займет CST-100 Starliner, был освобожден кораблем Crew Dragon 21 июля, где находились астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хошиде и астронавт Европейского космического агентства Тома Песке.

В ходе миссии OFT-2 будут проверять различные способности Starliner — запуск, стыковку, возвращение в атмосферу Земли и приземление в пустыне на Западе США.