Глава американской частной аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос предложил руководителю NASA Биллу Нельсону не выплачивать компании $2 млрд, взамен на участие Blue Origin в программе полета на Луну.

Об этом сообщается в открытом письме Безоса к NASA.

— Blue Origin восполнит дефицит бюджетного финансирования программы по разработке системы высадки человека на Луну, отказавшись от всех выплат (со стороны NASA — Ред.) в течение следующих двух фискальных лет на сумму вплоть до $2 млрд, чтобы программа вернулась в нужное русло прямо сейчас. Это предложение — не временная отсрочка, а полный отказ от этих выплат, — говорится в письме.

Взамен Blue Origin просит NASA заключить соглашение на создание модуля, который доставят на Луну. Расходы на разработку, которые составят около $1 млрд, Blue Origin также обязуется взять на себя.

В сентябре 2019 года NASA обратилась к частным компаниям с предложением поучаствовать в конкурсе на программу системы высадки человека на Луну в 2024 году. Компания SpaceX Илона Маска тогда получила этот контракт, но в Blue Origin пытались оспорить это решение.

Цель проекта NASA состоит в том, чтобы безопасно отправить человека на Луну и вернуть на Землю в 2024 году.

Полет Безоса в космос

Ранее Джефф Безос отправился в космос на корабле New Shepard своей компании.

Ракета New Shepard взлетела 20 июля в 16.30 по киевскому времени с космодрома в Техасе. Пассажирская капсула с Безосом и еще тремя людьми успешно приземлилась спустя 10 минут недалеко от космодрома после полета на ракете.