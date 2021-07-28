Практически невыносимая жара и влажность сделали соревнования на Олимпийских играх в Токио тяжелыми, но разрастание города только усугубляет ситуацию. Этот феномен назвали эффектом городского тепла, а карту Токио опубликовало NASA.

На фото можно заметить, насколько жарко сейчас в Токио.

Повышенная температура ухудшает условия для спортсменов и жителей.

По данным экспертов, это могут быть самые жаркие Олимпийские игры в истории. С начала игр температура воздуха уже достигла 34 градусов по Цельсию.

Помимо высоких температур, асфальт и высокие здания удерживают тепло, нагревая воздух еще сильнее. Единственное спасение — огромное количество растений, которые позволяют городу остыть.

Ученые могут обновлять тепловую карту прямо из космоса — спутники NASA специально отслеживают температуру поверхности Земли.

— Здесь очень жарко, но и влажно. Дома и асфальт поглощают тепло, и оно остается там в ловушке, — заявил 24 июля сербский теннисист Новак Джокович.

Статистика NASA не перестает удивлять — с 1900 года средняя температура в Токио поднялась примерно на 2,86 градуса по Цельсию.

27 июля к Токио приблизился мощный тайфун Непартак. Из-за непогоды в Токио отменили все авиарейсы. Соревнования на Олимпийских играх, которые должны были состояться под открытым небом 27 июля, перенесены.

Фото: NASA, Unsplash