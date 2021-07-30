Астрономы впервые обнаружили свет, исходящий с другой стороны черной дыры. Это еще раз доказывает правоту Альберта Эйнштейна и его теорий.

Ученые обнаружили ряд световых эхо во время исследований рентгеновских излучений. Сигнал был получен от черной дыры на расстоянии 800 млн. световых лет.

Эти световые вспышки отличаются размерами и цветом от тех, которые излучались с передней части черной дыры.

Ученые выяснили, что странный свет излучает сверхмассивная черная дыра, которая искажает пространство и время.

— Эта черная дыра искривляет пространство, свет и закручивает вокруг себя магнитные поля, — рассказал научный сотрудник Института астрофизики элементарных частиц и космологии им. Кавли Дэн Уилкинс.

Теория относительности Эйнштейна описывает, как массивные объекты могут деформировать ткань Вселенной.

Это не первый случай, когда астрономы заметили черную дыру, искажающую свет, что называется гравитационным линзированием, но впервые они увидели световые эхо из области за черной дырой.

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Теперь ученые займутся более детальным изучением этого космического явления.

Ранее ученые зафиксировали крупнейшую за четыре года вспышку на Солнце. Такая солнечная активность вызвала временные сбои радиосвязи на Земле. Ей присвоили самый высокий класс активности — X1.