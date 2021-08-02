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Факты / Lifestyle / Космос
Микола Олефіренко |

Hubble заснял спиральную галактику в созвездии Часы

Hubble

Космический телескоп обсерватории Hubble сделал фотографию спиральной галактики IC 1954. Об этом говорится на сайте обсерватории.

Hubble

Этот космический объект находится примерно в 45 млн световых лет от Земли в созвездии Horologium (Часы). Галактика имеет яркую центральную часть, а также спиральные рукава, которые состоят из пыли.

Телескоп Hubble наблюдал группы молодых звезд в близлежащих галактиках в ультрафиолетовом и оптическом диапазоне длин волн. Наземный телескоп собирал данные о дисках звездообразования и облаках холодного газа.

Благодаря собранным данным с двух телескопов ученым удалось увидеть связь между звездами и облаками холодного газа.

Космический телескоп Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990. За время пребывания в космосе он сделал ученым миллионы снимков, которые помогают узнать о Вселенной намного больше.

Телескоп назвали в честь астронома Эдвина Хаббла. Он является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства, которые вместе изучают космос и делятся данными.

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Источник: EsaHubble

Фото: Unsplash, EsaHubble

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