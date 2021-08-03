Компания Porsche SE сообщила об инвестировании немецкого космического стартапа Isar Aerospace, которому удалось привлечь $75 млн нового капитала. Главная цель проекта — создание ракеты для доставки легких грузов на околоземную орбиту.

Isar Aerospace станет полноценным конкурентом компаниям SpaceX, Blue Origin и Virgin Galactic.

И хотя Blue Origin и Virgin Galactic сконцентрировали свое внимание на космическом туризме, этот стартап создан для более полезных целей.

— Доступ к космосу станет ключевым фактором для инноваций в традиционных отраслях, а также для новых революционных технологий, — заявил руководитель Porsche SE Лутц Мешке.

Компания поддержала Isar Aerospace для удовлетворения спроса на услуги по доставке ценного груза на околоземную орбиту. В список возможных доставок могут войти даже продукты питания для экипажа МКС и спутники.

Компания Isar Aerospace работает над ракетой Spectrum, состоящей из двух ступеней. Ракета имеет максимальную нагрузку в 1 тыс. кг. Испытательные полеты запланированы на 2022 год.

Джефф Безос решил пойти еще дальше — глава Blue Origin планирует вместе с NASA колонизировать Луну. Цель проекта NASA — безопасно отправить человека на Луну и вернуть на Землю в 2024 году. Безос готов взять на себя расходы при создании модуля для экипажа.

Источник: Financial Times

Фото: IsarAerospace