Илон Маск поделился фотографиями ракеты Starship и транспортировки двигателей Super Heavy.

Super Heavy Booster moving to orbital launch mount pic.twitter.com/axaDnXNm84 — Elon Musk (@elonmusk) August 3, 2021

SpaceX готовится к первому орбитальному испытательному полету своей системы Starship — космического корабля, который сможет отправить космический экипаж на Луну.

Ранее Маск показал часть Super Heavy с установленными двигателями Raptor.

All 6 engines mounted to first orbital Starship pic.twitter.com/l5QnQRSg3D — Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2021

Его высота — около 70 метров, а вместе взятые Starship и Super Heavy имеют высоту в 121 м.

Raptors on Super Heavy pic.twitter.com/jJy1vftHNB — Elon Musk (@elonmusk) August 2, 2021

SpaceX планирует запустить ракету Starship на супертяжелом ускорителе Super Heavy со своего космодрома в Бока-Чика, штат Техас. Затем ракета-носитель отделится в воздухе примерно через три минуты после начала полета и совершит посадку на барже в Мексиканском заливе.

После успешной посадки и осмотра экспертами эта часть ракеты может использоваться повторно. Многоразовые ракетные технологии — ключ к снижению затрат на освоение космоса.

В случае удачных испытаний Super Heavy ракета будет готова к орбитальным путешествиям. Маск планирует осуществить полноценный полет в ближайшие месяцы.

Несколько прототипов Starship успешно совершили управляемую посадку в начале этого года. Этот успех знаменует собой веху в совершенствовании разработки многоразовых космических аппаратов для перевозки экипажа и грузов в межпланетных полетах.

Источник: Илон Маск