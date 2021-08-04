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Факты / Lifestyle / Космос
Микола Олефіренко |

Илон Маск показал 120-метровую ракету Starship: орбитальный полет не за горами

SpaceX

Илон Маск поделился фотографиями ракеты Starship и транспортировки двигателей Super Heavy.

SpaceX готовится к первому орбитальному испытательному полету своей системы Starship — космического корабля, который сможет отправить космический экипаж на Луну. 

Ранее Маск показал часть Super Heavy с установленными двигателями Raptor.

Его высота — около 70 метров, а вместе взятые Starship и Super Heavy имеют высоту в 121 м.

SpaceX планирует запустить ракету Starship на супертяжелом ускорителе Super Heavy со своего космодрома в Бока-Чика, штат Техас. Затем ракета-носитель отделится в воздухе примерно через три минуты после начала полета и совершит посадку на барже в Мексиканском заливе.

После успешной посадки и осмотра экспертами эта часть ракеты может использоваться повторно. Многоразовые ракетные технологии — ключ к снижению затрат на освоение космоса.

В случае удачных испытаний Super Heavy ракета будет готова к орбитальным путешествиям. Маск планирует осуществить полноценный полет в ближайшие месяцы.

Несколько прототипов Starship успешно совершили управляемую посадку в начале этого года. Этот успех знаменует собой веху в совершенствовании разработки многоразовых космических аппаратов для перевозки экипажа и грузов в межпланетных полетах.

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Источник: Илон Маск

Фото: Unsplash

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