Илон Маск поделился фотографиями ракеты Starship и транспортировки двигателей Super Heavy.

Super Heavy Booster moving to orbital launch mount pic.twitter.com/axaDnXNm84

SpaceX готовится к первому орбитальному испытательному полету своей системы Starship — космического корабля, который сможет отправить космический экипаж на Луну.

Ранее Маск показал часть Super Heavy с установленными двигателями Raptor.

All 6 engines mounted to first orbital Starship pic.twitter.com/l5QnQRSg3D

— Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2021