День Независимости 2021: достижения Украины в космической отрасли

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Факты / Lifestyle / Космос

Каденюк, Циклон и Січ: достижения Украины в космосе за 30 лет независимости

День незалежності України, досягнення у космосі
Владислав Бомбела Журналист

За почти 30 лет независимости Украины космическая отрасль стала одной из важнейшей для нашего государства, которое немало сделало для успеха космической программы СССР.

Сейчас же Украина успешно работает с другими государствами ради исследования космоса человеком.

Но, несмотря на успех в отдельных отраслях космонавтики, есть и такие, в которых нам еще предстоит поработать, чтобы получить мировое признание.

Факты ICTV рассказывают о достижениях Украины в космической отрасли, и о вещах, которые мы еще можем предложить миру.

Ракетостроение международного уровня

Пожалуй, все граждане понимали, что после провозглашения независимости Украина должна сделать все, чтобы не потерять достижения в космические отрасли.

После подписания Будапештского меморандума и отказа от ядерного вооружения нашему государству пришлось переориентировать ракетно-космический комплекс под мирные цели. И все это — в условиях сложной ситуации в экономике.

В настоящее время около 40 крупных предприятий работают над созданием спутников, ракет-носителей и тому подобного. Самым выдающимся среди них является Конструкторское бюро Южное.

— По школе, по традициям, по интеллектуальному потенциалу КБ Южное может быть тем двигателем, который позволит Украине оставаться на самой орбите. И если не конкурировать с развитыми странами сегодня, то хотя бы не терять надежду на будущее. За последние десятилетия потеряно много, но не все, — говорил об учреждении второй президент Украины Леонид Кучма.

Фактически, за годы независимости мы не потеряли потенциал в космической отрасли, и по состоянию на сегодня являемся одной из крупнейших стран по уровню ее развития. Наша страна является одной из немногих с замкнутым циклом ракетостроения. То есть когда один из производимых продуктов участвует в следующем процессе переработки.

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Следует вспомнить и конкретные достижения украинской ракетно-космической отрасли за почти 30 лет независимости.

В рамках сотрудничества с Соединенными Штатами украинские инженеры из КБ Южное разработали первую ступень ракеты Antares. А изготовили ее на Южном машиностроительном заводе им. Макарова совместно со многими другими предприятиями Украины.

Украинские эксперты также приобщались к испытанию ракеты. Запустили Antares осенью 2018 года, чтобы доставить на Международную космическую станцию грузовой модуль Сигнус.

Запуск прошел успешно и стал еще одним подтверждением профессионализма украинцев в космической отрасли.

Запуск українських ракет

Во время сотрудничества с итальянской компанией Avio Украина присоединилась к созданию ракеты-носителя Vega. Право на поставку двигателя для ракеты КБ Южное получило в 2004 году. Работы по реализации проекта продолжались около шести лет.

В апреле 2010 года украинские двигатели РД-843 начали передавать итальянской компании. Первый запуск ракеты Vega состоялся в 2017 году с космодрома Куру (Франция).

По состоянию на начало сентября 2020 года осуществили 15 успешных запусков ракеты-носителя Vega, однако сейчас европейцы собираются заменить украинский двигатель. Они хотят перейти на более экологическое топливо.

Видатки на космічні агентства

В разговоре с Фактами ICTV председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай заверил, что Украина также работает над тем, чтобы переходить на экологическое топливо в своих разработках.

— Сейчас все новейшие образцы нашей техники являются экологически чистыми. Например, Зенит-7 — абсолютно экологически чистая ракета. В качестве топлива в ней используются керосин и кислород.

Это именно тот тренд, согласно которому мы создаем нашу ракетную технику. Зенит-SL — экологически чистая ракета, которая также использует керосин и кислород. Критические компоненты до сих пор остаются в верхних ступенях, спутниках. Но даже здесь мы работаем над созданием более экологически безопасных компонентов, — рассказывает Тафтай.

День Независимости 2021: достижения Украины в космической отрасли

Среди достижений глава Государственного космического агентства вспомнил и испытания ракеты-носителя Циклон-4. Впервые в истории Украины провели испытание не только двигателя, но и степени в сборе.

Не обошлось и без запусков украинских спутников за время независимости. В 1995 году с космодрома Плесецк (Россия) запустили спутник Сич-1, в задачи которого входило исследование магнитосферы и ионосферы. Он пробыл на орбите Земли до 2001 года.

В 2004-м с российского космодрома запустили Сич-1М. Но он проработал лишь до апреля 2006 года — из-за отклонения ракеты, которая выводила его на орбиту, от заданного курса.

Сич-2, который вывели на орбиту в 2011 году, также работал недолго. Поскольку батарея спутника вышла из строя, уже в конце 2012-го с ним потеряли связь.

Но до тех пор он успел сделать и отправить на Землю фото поверхности планеты.

Первый и единственный космонавт

Самым большим достижением независимой Украины в космической отрасли является первый и единственный украинский космонавт Леонид Каденюк. В 1997 году он совершил полет в космос на шаттле Колумбия.

Украинский космонавт провел в космосе более 15 суток. Значительную часть своей жизни Каденюк работал космонавтом-испытателем, но в группу космонавтов Национального космического агентства Украины попал лишь в 1995 году.

Вопрос о полете украинца в космос решался на международном уровне между Украиной и Соединенными Штатами. А самому Каденюку пришлось пройти подготовку в NASA, чтобы наконец отправиться в путешествие на орбиту Земли.

— Самым большим достижением (в космической сфере, — Ред.) является полет нашего космонавта Леонида Каденюка на американском шаттле. Это безусловно выдающаяся и неординарное событие, — говорит Тафтай.

День Независимости 2021: достижения Украины в космической отрасли

На борту Колумбии он в качестве ученого-биолога проводил с несколькими видами растений эксперименты, целью которых было изучение влияния невесомости на их процессы.

А когда выдавалась свободная минутка, Каденюк с коллегами с корабля любовались уникальными видами.

— Каждую свободную минуту я и мои коллеги использовали для наблюдения и фотографирования Земли и космоса. Такие занятия были самыми любимыми, а я считал их еще одним впечатляющим и очень интересным экспериментом на борту Колумбии, — писал украинский космонавт в своей книге.

Его полет стал утверждением независимой Украины как космического государства. В 1999 году Каденюк получил звание Герой Украины за заслуги перед государством в развитии космонавтики и укреплении международного сотрудничества в космической сфере.

Сердце единственного украинского космонавта перестало биться 31 января 2018 года, но украинцы еще долго будут помнить его вклад в развитие нашего космического государства.

Перспективные украинцы

Сегодня украинцы, которые хотят связать свою жизнь с исследованием космоса, получают признание от крупнейших космических агентств мира.

В начале 2021-го мир узнал об украинской команде FireWay, которая победила на престижном международном хакатоне NASA Space Apps Challenge.

Украинцы представили технологию, которая должна позволить дозаправлять спутники на орбите, что продлит срок службы и сэкономит значительные средства государствам.

Достиг успеха в сотрудничестве с NASA и украинский бизнесмен Макс Поляков, который основал компанию Firefly Aerospace. Недавно его предприятие выбрали для того, чтобы создать аппарат, целью которого будет перемещение грузов в космосе.

Макс Поляков

Речь идет о доставке грузов на орбиту Луны в тех случаях, когда обычные ракеты не будут справляться.

Среди украинцев, работающих в космической отрасли, можно вспомнить и Хайдемари Стефанишин-Пайпер, которая имеет украинские корни.

День Независимости 2021: достижения Украины в космической отрасли

Хотя она родилась и выросла в США, ее отец был украинским эмигрантом, который решил переехать в Соединенные Штаты. Хайдемари несколько раз посещала Львовскую область — родину своих предков.

Стефанишин-Пайпер стала первой женщиной с украинскими корнями, которая полетела в космос. За свою карьеру она провела в космосе более 27 дней.

Нельзя забывать и о компании Илона Маска SpaceX, которая в последние годы стала одним из крупнейших игроков в космической отрасли благодаря своим инновациям.

Работают в ней и украинские “светлые головы”. Одним из таких работников является уроженец Житомира Алексей Пахунов, который работал в группе Flight Software.

Олексій Пахунов

Она была ответственной за программное обеспечение для космического корабля Falcon 9 и Crew Dragon.

Можно вспомнить и команду студентов и ученых Киевского политехнического института, спутник которых превзошел аналоги из других стран. Речь идет об аппарате под названием PolyITAN-1, задачей которого было испытание жизнедеятельности в космосе.

Предполагалось, что его миссия продлится около года, однако он работает на орбите Земли уже семь лет. Другие же 32 аппарата из 17 различных стран мира, которые отправили в космос вместе с PolyITAN-1, уже давно вышли из строя.

Параметры украинского спутника состоянию на начало июля 2021 года оставались в пределах нормы.

Государственные проекты

Сегодня Украина продолжает быть одной из ведущих стран в космической отрасли, даже несмотря на то, что мы сами не запускаем ракеты.

Сейчас наше государство готовится к запуску спутника Сич 2-30, сборку которого завершили в 2019 году. Его задача — фотографировать поверхность Земли и передавать изображения наземному комплексу.

Січ-2-30_супутник_ Конструкторське бюро Південне ім. М.К. Янгеля

Запуск спутника запланирован на декабрь 2021 года. Вывести на земную орбиту его должны с помощью ракеты-носителя Falcon 9 от компании SpaceX.

— Все работы по запуску украинского спутника сейчас в графике. А относительно самого космического аппарата и наземного сегмента по его управлению графики были составлены несколько месяцев назад, — заявил начальник отдела научных исследований и инноваций Государственного космического агентства Андрей Колесник.

Наше государство продолжает сотрудничать со многими страна мира, предлагая свои услуги в проектировании и строительстве различных составляющих для космических аппаратов.

В 2020 году КБ Южное завершило заключительные испытания космического ракетного комплекса Циклон-4, стало еще одним важным шагом для большей самостоятельности в космической отрасли.

Циклон 4

Концепция Космической программы Украины сейчас одобрена Кабинетом министров. Для ее окончательного утверждения Верховная Рада должна разработать и утвердить соответствующий законопроект.

Но даже пока программа полностью не утверждена, Украина продолжает двигаться вперед в космической отрасли.

— По результатам выполнения программы мы должны представить конкретные результаты нашей деятельности. Это будет шесть спутников дистанционного зондирования Земли, собственный космодром, то есть мы будем иметь свой доступ в космос.

Кроме того, есть ряд проектов, которые мы планируем реализовать с нашими иностранными партнерами, такие как Циклон-4М и Зенит-7, — объясняет Тафтай.

По его словам, проект шести спутников должны завершить в течение 2023-2024 годов. А реализация проекта украинского космодрома, который планируют создавать на морской платформе, хотят завершить в конце 2023-начале 2024 годов.

Конечно, нам нужно постоянно работать и совершенствоваться, чтобы оставаться среди лидеров.

По мнению председателя Государственного космического агентства, нам есть над чем поработать, когда речь идет о спутниках и их выводе на орбиту. В то же время мы остаемся одними из лучших, когда речь идет о ракетостроении.

И придется приложить много усилий, чтобы остаться на вершине, ведь другие страны не стоят на месте.

Пандемия коронавируса значительно пошатнула планы всех стран в космической отрасли, но сейчас мы понемногу возвращаемся к привычному ритму. Скорее всего, в будущем нас ждет еще больше космических побед.

Наверняка можно сказать, что Украина не собирается останавливаться на достигнутом и уступать свое место в этой области.

Видео: Maksym Kopystko

Фото: Посольство Украины в США, Государственное космическое агентство Украины, УНИАН, NASA, Max Polyakov, Олег Уруський, SpaceOn Ukraine

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