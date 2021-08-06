День Независимости 2021: достижения Украины в космической отрасли

За почти 30 лет независимости Украины космическая отрасль стала одной из важнейшей для нашего государства, которое немало сделало для успеха космической программы СССР.

Сейчас же Украина успешно работает с другими государствами ради исследования космоса человеком.

Но, несмотря на успех в отдельных отраслях космонавтики, есть и такие, в которых нам еще предстоит поработать, чтобы получить мировое признание.

Факты ICTV рассказывают о достижениях Украины в космической отрасли, и о вещах, которые мы еще можем предложить миру.

Ракетостроение международного уровня

Пожалуй, все граждане понимали, что после провозглашения независимости Украина должна сделать все, чтобы не потерять достижения в космические отрасли.

После подписания Будапештского меморандума и отказа от ядерного вооружения нашему государству пришлось переориентировать ракетно-космический комплекс под мирные цели. И все это — в условиях сложной ситуации в экономике.

В настоящее время около 40 крупных предприятий работают над созданием спутников, ракет-носителей и тому подобного. Самым выдающимся среди них является Конструкторское бюро Южное.

— По школе, по традициям, по интеллектуальному потенциалу КБ Южное может быть тем двигателем, который позволит Украине оставаться на самой орбите. И если не конкурировать с развитыми странами сегодня, то хотя бы не терять надежду на будущее. За последние десятилетия потеряно много, но не все, — говорил об учреждении второй президент Украины Леонид Кучма.

Фактически, за годы независимости мы не потеряли потенциал в космической отрасли, и по состоянию на сегодня являемся одной из крупнейших стран по уровню ее развития. Наша страна является одной из немногих с замкнутым циклом ракетостроения. То есть когда один из производимых продуктов участвует в следующем процессе переработки.

Следует вспомнить и конкретные достижения украинской ракетно-космической отрасли за почти 30 лет независимости.

В рамках сотрудничества с Соединенными Штатами украинские инженеры из КБ Южное разработали первую ступень ракеты Antares. А изготовили ее на Южном машиностроительном заводе им. Макарова совместно со многими другими предприятиями Украины.

Украинские эксперты также приобщались к испытанию ракеты. Запустили Antares осенью 2018 года, чтобы доставить на Международную космическую станцию грузовой модуль Сигнус.

Запуск прошел успешно и стал еще одним подтверждением профессионализма украинцев в космической отрасли.

Во время сотрудничества с итальянской компанией Avio Украина присоединилась к созданию ракеты-носителя Vega. Право на поставку двигателя для ракеты КБ Южное получило в 2004 году. Работы по реализации проекта продолжались около шести лет.

В апреле 2010 года украинские двигатели РД-843 начали передавать итальянской компании. Первый запуск ракеты Vega состоялся в 2017 году с космодрома Куру (Франция).

По состоянию на начало сентября 2020 года осуществили 15 успешных запусков ракеты-носителя Vega, однако сейчас европейцы собираются заменить украинский двигатель. Они хотят перейти на более экологическое топливо.

В разговоре с Фактами ICTV председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай заверил, что Украина также работает над тем, чтобы переходить на экологическое топливо в своих разработках.

— Сейчас все новейшие образцы нашей техники являются экологически чистыми. Например, Зенит-7 — абсолютно экологически чистая ракета. В качестве топлива в ней используются керосин и кислород. Это именно тот тренд, согласно которому мы создаем нашу ракетную технику. Зенит-SL — экологически чистая ракета, которая также использует керосин и кислород. Критические компоненты до сих пор остаются в верхних ступенях, спутниках. Но даже здесь мы работаем над созданием более экологически безопасных компонентов, — рассказывает Тафтай.

Среди достижений глава Государственного космического агентства вспомнил и испытания ракеты-носителя Циклон-4. Впервые в истории Украины провели испытание не только двигателя, но и степени в сборе.

Не обошлось и без запусков украинских спутников за время независимости. В 1995 году с космодрома Плесецк (Россия) запустили спутник Сич-1, в задачи которого входило исследование магнитосферы и ионосферы. Он пробыл на орбите Земли до 2001 года.

В 2004-м с российского космодрома запустили Сич-1М. Но он проработал лишь до апреля 2006 года — из-за отклонения ракеты, которая выводила его на орбиту, от заданного курса.

Сич-2, который вывели на орбиту в 2011 году, также работал недолго. Поскольку батарея спутника вышла из строя, уже в конце 2012-го с ним потеряли связь.

Но до тех пор он успел сделать и отправить на Землю фото поверхности планеты.

Первый и единственный космонавт

Самым большим достижением независимой Украины в космической отрасли является первый и единственный украинский космонавт Леонид Каденюк. В 1997 году он совершил полет в космос на шаттле Колумбия.

Украинский космонавт провел в космосе более 15 суток. Значительную часть своей жизни Каденюк работал космонавтом-испытателем, но в группу космонавтов Национального космического агентства Украины попал лишь в 1995 году.

Вопрос о полете украинца в космос решался на международном уровне между Украиной и Соединенными Штатами. А самому Каденюку пришлось пройти подготовку в NASA, чтобы наконец отправиться в путешествие на орбиту Земли.

— Самым большим достижением (в космической сфере, — Ред.) является полет нашего космонавта Леонида Каденюка на американском шаттле. Это безусловно выдающаяся и неординарное событие, — говорит Тафтай.

На борту Колумбии он в качестве ученого-биолога проводил с несколькими видами растений эксперименты, целью которых было изучение влияния невесомости на их процессы.

А когда выдавалась свободная минутка, Каденюк с коллегами с корабля любовались уникальными видами.

— Каждую свободную минуту я и мои коллеги использовали для наблюдения и фотографирования Земли и космоса. Такие занятия были самыми любимыми, а я считал их еще одним впечатляющим и очень интересным экспериментом на борту Колумбии, — писал украинский космонавт в своей книге.

Его полет стал утверждением независимой Украины как космического государства. В 1999 году Каденюк получил звание Герой Украины за заслуги перед государством в развитии космонавтики и укреплении международного сотрудничества в космической сфере.

Сердце единственного украинского космонавта перестало биться 31 января 2018 года, но украинцы еще долго будут помнить его вклад в развитие нашего космического государства.

Перспективные украинцы

Сегодня украинцы, которые хотят связать свою жизнь с исследованием космоса, получают признание от крупнейших космических агентств мира.

В начале 2021-го мир узнал об украинской команде FireWay, которая победила на престижном международном хакатоне NASA Space Apps Challenge.

Украинцы представили технологию, которая должна позволить дозаправлять спутники на орбите, что продлит срок службы и сэкономит значительные средства государствам.

Достиг успеха в сотрудничестве с NASA и украинский бизнесмен Макс Поляков, который основал компанию Firefly Aerospace. Недавно его предприятие выбрали для того, чтобы создать аппарат, целью которого будет перемещение грузов в космосе.

Речь идет о доставке грузов на орбиту Луны в тех случаях, когда обычные ракеты не будут справляться.

Среди украинцев, работающих в космической отрасли, можно вспомнить и Хайдемари Стефанишин-Пайпер, которая имеет украинские корни.

Хотя она родилась и выросла в США, ее отец был украинским эмигрантом, который решил переехать в Соединенные Штаты. Хайдемари несколько раз посещала Львовскую область — родину своих предков.

Стефанишин-Пайпер стала первой женщиной с украинскими корнями, которая полетела в космос. За свою карьеру она провела в космосе более 27 дней.

Нельзя забывать и о компании Илона Маска SpaceX, которая в последние годы стала одним из крупнейших игроков в космической отрасли благодаря своим инновациям.

Работают в ней и украинские “светлые головы”. Одним из таких работников является уроженец Житомира Алексей Пахунов, который работал в группе Flight Software.

Она была ответственной за программное обеспечение для космического корабля Falcon 9 и Crew Dragon.

Можно вспомнить и команду студентов и ученых Киевского политехнического института, спутник которых превзошел аналоги из других стран. Речь идет об аппарате под названием PolyITAN-1, задачей которого было испытание жизнедеятельности в космосе.

Предполагалось, что его миссия продлится около года, однако он работает на орбите Земли уже семь лет. Другие же 32 аппарата из 17 различных стран мира, которые отправили в космос вместе с PolyITAN-1, уже давно вышли из строя.

Параметры украинского спутника состоянию на начало июля 2021 года оставались в пределах нормы.

Государственные проекты

Сегодня Украина продолжает быть одной из ведущих стран в космической отрасли, даже несмотря на то, что мы сами не запускаем ракеты.

Сейчас наше государство готовится к запуску спутника Сич 2-30, сборку которого завершили в 2019 году. Его задача — фотографировать поверхность Земли и передавать изображения наземному комплексу.

Запуск спутника запланирован на декабрь 2021 года. Вывести на земную орбиту его должны с помощью ракеты-носителя Falcon 9 от компании SpaceX.

— Все работы по запуску украинского спутника сейчас в графике. А относительно самого космического аппарата и наземного сегмента по его управлению графики были составлены несколько месяцев назад, — заявил начальник отдела научных исследований и инноваций Государственного космического агентства Андрей Колесник.

Наше государство продолжает сотрудничать со многими страна мира, предлагая свои услуги в проектировании и строительстве различных составляющих для космических аппаратов.

В 2020 году КБ Южное завершило заключительные испытания космического ракетного комплекса Циклон-4, стало еще одним важным шагом для большей самостоятельности в космической отрасли.

Концепция Космической программы Украины сейчас одобрена Кабинетом министров. Для ее окончательного утверждения Верховная Рада должна разработать и утвердить соответствующий законопроект.

Но даже пока программа полностью не утверждена, Украина продолжает двигаться вперед в космической отрасли.

— По результатам выполнения программы мы должны представить конкретные результаты нашей деятельности. Это будет шесть спутников дистанционного зондирования Земли, собственный космодром, то есть мы будем иметь свой доступ в космос. Кроме того, есть ряд проектов, которые мы планируем реализовать с нашими иностранными партнерами, такие как Циклон-4М и Зенит-7, — объясняет Тафтай.

По его словам, проект шести спутников должны завершить в течение 2023-2024 годов. А реализация проекта украинского космодрома, который планируют создавать на морской платформе, хотят завершить в конце 2023-начале 2024 годов.

Конечно, нам нужно постоянно работать и совершенствоваться, чтобы оставаться среди лидеров.

По мнению председателя Государственного космического агентства, нам есть над чем поработать, когда речь идет о спутниках и их выводе на орбиту. В то же время мы остаемся одними из лучших, когда речь идет о ракетостроении.

И придется приложить много усилий, чтобы остаться на вершине, ведь другие страны не стоят на месте.

Пандемия коронавируса значительно пошатнула планы всех стран в космической отрасли, но сейчас мы понемногу возвращаемся к привычному ритму. Скорее всего, в будущем нас ждет еще больше космических побед.

Наверняка можно сказать, что Украина не собирается останавливаться на достигнутом и уступать свое место в этой области.

Видео: Maksym Kopystko

Фото: Посольство Украины в США, Государственное космическое агентство Украины, УНИАН, NASA, Max Polyakov, Олег Уруський, SpaceOn Ukraine