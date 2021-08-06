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Факты / Lifestyle / Космос
Микола Олефіренко |

Телескоп NASA записал звук звезд-гигантов

Космос

NASA удалось записать звуки, исходящие от красных пульсирующих звезд. Эти космические тела находятся на ранней стадии их жизни.

— Вы слушаете данные за 13 млрд лет. Галактики на этом изображении представлены в звуке! Мы слышим ноту галактики каждый раз, когда она испускала свет, запечатленный на этом изображении. Звук также зависит от расстояния между космическим телом и телескопом Hubble, — сообщила NASA в своем Instagram под звуковой дорожкой.

Пост стремительно набрал популярность — он собрал сотни тысяч просмотров и множество комментариев. Пользователи социальных сетей шокированы, когда воспринимают вселенную с помощью звуков.

 

Космическое агентство собирало данные с помощью нескольких космических телескопов, а затем преобразовало их в звуки. Эта информация также прошла ультразвуковую обработку.

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NASA также занимается исследованиями в пределах Млечного Пути. Ранее агентство показало, как выглядело Солнце миллионы лет назад.

Космический телескоп Hubble радует NASA уникальными фотографиями. Ранее он сделал фотографию спиральной галактики IC 1954 в созвездии Horologium (Часы). Галактика имеет яркую центральную часть, а также спиральные рукава, которые состоят из пыли. Этот космический объект находится в 45 млн световых лет от Земли.

Источник: NASA

Фото: Unsplash

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