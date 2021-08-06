Астрономы рассказали о результатах исследования системы L 98-59, находящейся на расстоянии 35 световых лет от Солнца. Ученым удалось обнаружить планету-океан, которая имеет большие запасы воды, а также подходящую для жизни атмосферу.

Исследователи во главе с доктором Оливье Деманжоном из Университета Порту использовали телескоп VLT для более глубокого изучения Солнечной системы. Астрономам удалось обнаружить планету с массой вдвое меньше массы Венеры. Сейчас это сама легкая из всех экзопланет, открытых методом измерения лучевых скоростей. Второе космическое тело представляет собой планету-океан.

Две из трех найденных планет имеют сухую поверхность. Планета-океан может иметь до 30% воды от своей массы.

Причина отсутствия воды на поверхности планет — близкое расположение к звезде L 98-59, которая сильно нагревает температуру, высушивая воду. По словам ученых, с помощью VLT удалось обнаружить четвертую и пятую планеты. Возможно, их поверхность тоже покрыта водой. Обе планеты в несколько раз больше Земли.

Ученые надеются, что в ближайшие годы смогут приступить к изучению атмосфер этих экзопланет, которые находятся вблизи от нашей Солнечной системы.

NASA также поделилось своими достижениями. Космическому агентству удалось сделать запись звуков, исходящих из красных звезд-гигантов. Данные собирались несколькими космическими телескопами, в том числе и Hubble.

Источник: ESO

Фото: Скриншот European Southern Observatory