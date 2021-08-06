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Факты / Lifestyle / Космос
Софія Зінов'єва |

Virgin Galactic возобновила продажу билетов на суборбитальные полеты и повысила цены

SpaceShip 3

Компания миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic открыла продажу билетов на туристические полеты в космос.

Цена за одно место стартует с $450 тыс. За эти деньги можно будет добраться до суборбитального пространства.

В Virgin Galactic сообщили, что покупатели смогут выбирать из нескольких вариантов путешествий: место для одного, многоместный пакет для компании или пары, также можно выкупить сразу весь рейс.

Сейчас заявки на приобретение билетов подали уже 600 человек, а первый полет запланирован на конец сентября.

Космические туристические рейсы будут осуществлять на корабле Unity 23.

Первый туристический полет в космос совершил сам владелец Virgin Galactic Ричард Брэнсон.

Запуск состоялся 11 июля 2021 и транслировался онлайн.

Брэнсон отправился в космос не один, а с другими сотрудниками своей компании, которые прошли предварительную подготовку.

Корабль поднялся на 80 км над землей. Люди на борту находились в невесомости около 6 минут.

Подробнее о составе экипажа и особенностях полета, читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Virgin Galactic

Источник: Virgin Galactic

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