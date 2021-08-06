Звездопад Персеиды считается одним из самых мощных метеорных потоков. В этом году ожидается около 100 метеоров в час — гораздо больше, чем во время других звездопадов. Жители Украины наблюдают это космическое явление ежегодно с 17 июля по 24 августа.

Самые активные дни приходятся на 8-16 августа. Пик звездопада приходится на 12 и 13 августа.

В эту ночь практически ежеминутно будут пролетать в небе космические тела.

Для того, чтобы увидеть событие во всей красе, рекомендуется смотреть на небо с 23.00 до рассвета. Стоит подобрать место заранее — идеально подойдет возвышенность или просто открытая местность. Необходимо избегать городских огней — на их фоне заметить сгорающий в небе метеор будет сложно.

Звездопад Персеиды происходит ежегодно из-за движения Земли по орбите вокруг Солнца. Под конец лета наша планета проходит сквозь шлейф пыли и обломков кометы Свифта-Туттля.

Сама комета приближается к Земле не столь часто. В последний раз ее замечали у Земли в 1922 году, а следующий визит состоится в 2125 году.

Обломки кометы сгорают в атмосфере при попадании в атмосферу Земли. Огромная скорость и воздушное сопротивление буквально поджигают космические тела.

Во время звездопада Персеиды также можно загадывать желания — это распространенная традиция не только в Украине. Стоит не только мечтать о чем-то хорошем, но и избавляться от негатива. Эзотерики советуют загадывать желания только для себя — к примеру, избавиться от болезни или вредных привычек.