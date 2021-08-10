Исчез бесследно: марсоход Perseverance “потерял” образец породы для исследования

Марсоход Perseverance не смог принять необходимые образцы породы, потому что она просто бесследно исчезла во время бурения.

НАСА потратило девять лет и около 2 млрд на бурение и хранения образцов марсианских пород. Марсоход Perseverance был готов впервые начать это делать.

Марсоход выбрал скалу в древнем русле озера, которое когда-то мог быть центром жизни инопланетян. Perseverance начал бурение, однако затем произошло нечто странное: образец, кажется, бесследно исчез.

В скале есть отверстие размером с палец, откуда должен был выйти образец, но в трубке ровера нет ничего. Также образца нет рядом с марсоходом.

Сейчас команда НАСА работает над этой проблемой. Ведь там были готовы к внештатным ситуациям. Пока продолжаются анализы, чтобы определить причину пустой пробирки.

Основная цель — исследовать регион под названием кратер Эзеро и собрать образцы горных пород. Всего должно быть 43 образца. Долгосрочный план НАСА состоит в том, чтобы спустя 10 лет отправить еще одну миссию на Марс, чтобы забрать образцы, и вернуть их на Землю. Тогда ученые смогут исследовать, мог ли жить микробный организм в озере.

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Perseverance — марсоход, изготовленный Лабораторией реактивного движения для использования в миссии НАСА. Он создан на основе существующего ровера Curiosity. У него семь научных приборов, 23 камеры и два микрофона для изучения поверхности марсианского кратера Эзеро.