Глава SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о скорой готовности ракеты Starship к орбитальным испытаниям. По словам миллиардера, ракета будет готова к первому полету в ближайшие недели.

First orbital stack of Starship should be ready for flight in a few weeks, pending only regulatory approval — Elon Musk (@elonmusk) August 15, 2021

— Первый орбитальный Starship будет готов к полету в ближайшие несколько недель, но для этого нужно разрешение регулирующих органов, — написал Маск в Твиттере.

Позже Маск добавил, что к полноценному полету на Луну космический аппарат будет готов к 2024 году.

В мае SpaceX успешно испытала прототип Starship SN15. Успешность предыдущего испытания стала очень значимой для компании — предыдущие четыре попытки закончились неудачей. Ракеты попросту взрывались во время тестов.

Финальная версия Starship нового поколения достигает высоты в 120 м.

По словам Маска, он будет тратить свои средства, чтобы сделать космические полеты более рутинными для всех жителей Земли. Одна из самых амбициозных целей миллиардера колонизировать Марс в ближайшие сроки.

Starship — это космический корабль, который будет доставлять космические экипажи и большие грузы на Марс и Луну. Компания SpaceX сделала его многоразовым, чтобы повторно использовать для дальнейших миссий. За взлет ракеты отвечает двигательный модуль Super Heavy, который обеспечит вывод на околоземную орбиту вместе со 100 т. полезной нагрузки.

Источник: Илон Маск

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