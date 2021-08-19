Исследователи Пенсильванского государственного университета доказали, что земные камни могут указать на расположение воды на Марсе.

Ученые проанализировали гематит — бедный на железо минерал, который хранит в себе воду. Красная железная руда является одним из самых распространенных минералов на Земле, и он также есть на Марсе.

После расшифрования образцов минерала 19 века, экспертам удалось обнаружить в них комбинацию водорода и кислорода — речь идет о потенциальной воде. Ученым также удалось узнать об условиях образования гематита — при температуре ниже 149 C в водной щелочной среде гидрогематит может выпадать в осадок, образуя осадочные слои.

Скорее всего, это происходило и на поверхности Марса во время его формирования, но для подтверждения нужно больше данных, собранных с образцов.

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Еще в 2004 году марсоход NASA Opportunity обнаружил гематиты, но из-за отсутствия необходимой аппаратуры он не мог расшифровать содержание железа в минерале.

Исследования ученых показали, что вода на Марсе может находиться в гематите, который расположен на поверхности Марса. Теперь марсоходу NASA необходимо получить образец этого минерала и изучить его на наличие воды.

Ранее NASA сообщило о неудаче марсохода Perseverance — образцы поверхности бесследно исчезли во время бурения. Сейчас команда НАСА работает над этой проблемой. После бурления одной из скал в пробирке не оказалось никаких образцов, как и возле самого ровера.

Источник: Space.com

Фото: Unsplash